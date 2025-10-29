Lanús necesita de una victoria en su Fortaleza del Sur ante la Universidad de Chile para poder llegar por tercera vez en su historia a la final de la Copa Sudamericana. El partido irá este jueves a las 21.30 con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, será transmitido por ESPN y DSports y el ganador enfrentará el 22 de noviembre en Asunción del Paraguay a Atlético Mineiro, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que el martes por la noche derrotó 3 a 1 en Belo Horizonte a Independiente del Valle de Ecuador en la otra semifinal.

El Granate atraviesa su mejor momento de la temporada, con una racha invicta de nueve partidos entre la Copa y el torneo Clausura. Y estuvo a punto de resolver la llave hace una semana cuando se puso 2 a 0 con dos goles de Rodrigo Castillo en el primer tiempo. Pero el excesivo repliegue en el segundo y la presión que ejercieron los chilenos posibilitó el empate 2 a 2 con un penal polémico que, en tiempo de descuento, cobró el árbitro brasileño Anderson Daronco y que anotó Charles Aranguiz. En caso de que subsista la igualdad en los noventa minutos, el pasaje a la final se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Por cuarto partido consecutivo, la Universidad de Chile jugará sin el respaldo de sus hinchas, imposibilitados de ir a los estadios luego de los desordenes que provocaron en el estadio de Independiente. La sanción no impidió que grupos aislados se acercaran el jueves pasado a doscientos metros del estadio Nacional de Santiago y apedrearan los micros que llevaban a los jugadores y dirigentes argentinos.

La Copa Sudamericana resulta un torneo propicio para Lanús. La ganó en 2013 bajo la dirección técnica de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto y fue finalista en 2020, cuando perdió la definición por 3 a 0 ante Defensa y Justicia en Córdoba. De conseguirla, se anotará el tercer título internacional de su historia ya que en 1996 se adjudicó la finiquitada Copa Conmebol y logrará una plaza para la Copa Libertadores de 2027.

Ninguno de los técnicos, Maximiliano Pellegrino por Lanús y el argentino Gustavo Alvarez por la Universidad de Chile, dio pistas de la probable alineación de sus conjuntos. Los chilenos tienen en duda a Lucas Assadi, uno de sus juveniles delanteros que se lesionó el domingo pasado en el clásico universitario ante la Católica. Como Lanus no tuvo actividad en el Torneo Clausura por los comicios del domingo, llegará al partido descansado y con todas las energías concentradas para ganar y volver a jugar, luego de cinco años de espera, una final continental.