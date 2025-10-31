Perplejidad significa desconcierto frente a una situación, ante situación social de la Argentina y las políticas libericidas del actual gobierno no deja de asombrarnos el resultado contundente de sus candidatos para continuar generando sufrimientos y malestar sobrante.

La jornada de elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 en la región Argentina pasará a la historia como uno de esos momentos en los que los que lo que comúnmente se denomina el pueblo gritó "vivan las cadenas y la crueldad".

En efecto, es patético el resultado y cómo una alta funcionaria gubernamental que será senadora nacional a partir del 10 de diciembre se alzó con más del 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, la responsable de la muerte de luchadores sociales en la Patagonia, de la represión del fotoreportero Pablo Grillo, de la lesión ocular irreversible de un manifestante. Es la misma que ordena y se jacta de la sistemática represión a las protestas semanales de las jubiladas y los jubilados en las cercanías del Congreso de la Nación.

Además, el gobierno nacional que priva de medicamentos oncológicos a las personas que padecen cáncer, que mezquina las pensiones quienes tienen discapacidad y las estigmatiza que retacea los alimentos a los comedores comunitarios y ejecuta un siniestro plan socioeconómico ha logrado un éxito electoral a su medida para seguir empobreciendo a la población.

Se están concretando los proyectos de la dictadura genocida instaurada en 1976 y durante el menemato, el canciller designado lo ha sido con la anuencia de la banca Morgan.

Como señaló certeramente Marx acumulación amasada en sangre y barro. Cabe agregar que con los votos y también con gases, escudos y hacen falta pistolas eléctricas.

El interrogante que más nos inquieta es si el día después de haber depositado las papeletas en las urnas la mayoría del 68% de siervos voluntarios espera vivir menos miserablemente.

En el horizonte acecha una reforma laboral terrorífica, una previsional de igual tenor y una impositiva e incrementará la desigualdad.

El sistema del capital mercancía es un sistema de muerte, hay que derrumbarlo.

En la Revista Ensayos de la Biblioteca Anarquista Rafael Barrett de Rosario aparecía una frase que nunca olvidaré: No serás amo y nunca serás esclavo.

Igualmente, persistiremos en la resistencia solidaria, sin servilismo y con la esperanza de que más temprano que tarde sea posible salir de las tinieblas con la lucha colectiva.

Carlos A. Solero