"Eso yo no lo puse; me lo habrán puesto". Un conductor fue demorado en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 205, a la altura de Cañuelas, durante un operativo de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por llevar la patente trasera con una cinta adhesiva que modificaba una de las letras de la chapa. "¡Qué distraído!", escribieron en la cuenta oficial de la ANSV de forma irónica para advertir sobre esa práctica, que en este caso al hombre le costó una multa cercana a $250.000.

Letras borroneadas, patentes embarradas, stickers, CD o cartones son prácticas que se suelen ver en caminos y rutas en las chapas de los autos para evadir las fotomultas.





"Tiene el dominio trasero con aditamentos. Tiene tapada la patente trasera con una cinta. Baje que le mostramos", le comentó el agente de tránsito al conductor del vehículo. "Eso yo no lo puse; me lo habrán puesto, jamás lo vi", contestó el hombre. Acto seguido, los controladores le explicaron lo evidente: "Es una cinta que está tapando la letra Q".

La ANSV difundió el video del operativo, realizado a la altura del peaje Uribelarrea, para denunciar esta situación que ya se torna recurrente y que tiene elevadas sanciones económicas. En el mismo operativo se controlaron 1.231 vehículos y se lab­raron 105 actas de infracción.

Desde la Dirección del Sistema Nacional de Infracciones (SINAI), la ANSV gestiona convenios con las jurisdicciones del país para implementar el sistema que permite a los organismos provinciales y municipales acceder a una herramienta informática para administrar y gestionar en forma centralizada todas las infracciones de tránsito que se cometan dentro de su territorio.

A través de ese sistema, el SINAI brinda información acerca de los antecedentes de tránsito que posee una persona dentro del ámbito nacional.