Minutos después de que Guillermo Francos renunciara como Jefe de Gabinete, su mando derecha Lisandro Catalán también dio a un paso al costado como ministro del Interior, cargo que había asumido el 25 de septiembre pasado.

En un escueto comunicado publicado en redes sociales, el ahora ex funcionario escribió: "Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".

Catalán había estado a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y, anteriormente, de la Secretaría del Interior. Durante su asunción había agradecido la confianza de Milei pero también la de Francos: “Trabajaremos para mejorar el diálogo federal y fortalecer las instituciones que nos representan a todos”, había señalado. Y también: “Somos optimistas que el futuro del país va a ser bueno”.