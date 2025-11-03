La primera impresión, claro, es sonora. Un viento que suena. Los vientos tienen música, se sabe. Basta escucharlos para trazar un recorrido, que lleve a ese horizonte. A caminar. Caminar hasta llegar al sonido. Como si fuera el sueño que vive Alicia, cuando dice avanzar y, sin embargo, se aleja; así con la música, se camina hacia ella y no se llega. La ansiedad juega su juego. Es decir, ¿cómo mensurar la proximidad de un sonido? Después, hay que orientarse; porque los sonidos se cruzan. Y germinan algo diferencial.

Luego de peregrinar por Avenida Ponce, atravesado el control policial -donde una oficial dejó sin sus almohaditas de cereal a mi hija-, y llegados al predio de Festival Bandera, el sonido que asalta es bifronte; un oído para cada música: Yami Safdie o Un Muerto Más; por un momento, la relación entre ambos produce un impacto raro. ¿Hacia dónde ir? Hacia donde quiera el fiel oyente, o hacia dónde suene diferente y sorprendente o inesperado. Cada cual a su juego. Así durante toda la tarde, la tarde-noche, la noche avanzada. Ir y venir, de un sonido al otro; venciendo el atractivo que de suyo propio tienen muchos músicos, y descubrir a quienes no se conoce o no se ha oído lo suficiente.

La lista, en orden cronológico, fue extraordinaria: Ryan, Marttein, Crema, Yami Safdie, Cabezas de Remolino, Solca, Sofía Mora, Killer Burritos, Koino Yokan, El Plan de la Mariposa, Juanes, Un Muerto Más, Piti Fernández, Gauchito Club, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Divididos, 1915, Babasónicos, Juana Rozas, El Kuelgue, Jaze, Deep Dish. Imposible escuchar todo, pero sí un poco de cada quien. La banda sonora resultante arrojó un bricolage bienvenido, en donde los distintos géneros convivieron de maneras contiguas, un rasgo que hoy es moneda corriente, que los públicos aceptan y requieren: escuchar a Divididos seguidos de Babasónicos y coronados por El Kuelgue; por ejemplo.

Cada presentación fue un festival en sí, y había que dejar, aunque sea por unos temas -cuando se iniciaba un homenaje a Luca Prodan o a Pappo- a Ricardo Mollo para escuchar a Mateo Sujatovich. Pero la mezcla de sonidos era feliz, equivalía a salir de un ambiente de cielo abierto para entrar a otro igual. Tener sonando, a la vez, a Divididos y Descubriendo a Rusia era algo más que decidir a quién escuchar, era presenciar una mezcla musical en donde la coincidencia la daban los públicos en su convivencia, con bandas tan relevantes como magníficas.

Hubo espectáculos a lo largo de todo el día, en diferentes escenarios. Imagen: Gentileza Prensa Festival Bandera.

Como corresponde, haré abuso de la primera persona y citaré a mi hija: Cata, con 11 años (ella suspira con Yami Safdie), se volvió fan de Divididos; los dos coincidimos en señalar a Catriel Ciavarella como Animal, el muppet baterista de la Electric Mayhem, al que adoramos. Fuimos testigos de cómo revoleó algunos de sus palillos en plena faena, tan fuerte golpea, tanto transpira, tanto se lo admira.

Pero antes, fue escuchar, por ejemplo, a El Plan de la Mariposa en plena tarde -fue el día perfecto, sin calor agobiante, con crepúsculo para una noche de luna difusa entre nubes-; y escucharlos siendo día es algo particular. La música, de suyo propio, es la noche, porque altera el tiempo, vence duraciones, despierta sensibilidades.

En estos casos, cuando se escucha música (o se mira cine) de día, hay algo extraño: la música de los hermanos Andersen adjetivó la luz diurna de manera distinta. Porque la música todo lo altera, con la música nunca se puede estar seguros. El día deja de ser lo que es, pasa a otro registro; entonces, todo dura mucho y también no, para dar paso a la penumbra que anuncia la noche, que todo lo estira y delira. No hay nada como la música; bueno, está el cine. El cine, como la música, ocurre en el tiempo. Quien pausa una película sería capaz de hacer lo mismo con una canción, qué mal.

Fue, entonces, una jornada extraña: se caminaba y se estaba mucho tiempo parados; por una rara decisión, la de persistir en este cometido. Un objetivo tonto, porque basta sentarse y ya está; pero vaya a saberse, mantenerse parados ante el resorte que la música significa, y que hace a los fans de Babasónicos, por ejemplo, levantarse automáticos. No vale escuchar a quien se admira sentado, para eso el living hogareño, especie de lápida para el encuentro ritual del escenario.

Llegados a este punto, la contienda amable entre los escenarios enfrentados tuvo contrapeso: el magnetismo de Adrián Dárgelos era mucho, también el de Julián Kartun; lo que hizo contar con un público ostensiblemente reducido a quienes tuvieron que hacer lo suyo durante Babasónicos y El Kuelgue. Con El Kuelgue hubo algo lindo para referir, por la coyuntura delirante que supuso saber que Festival Bandera ocurría de manera coincidente con otro festival, evangelista, situado en el Monumento de la Bandera, hoy una plaza comercial sospechosa (en serio, ¿cómo es que streamers y grupos religiosos pueden usarlo como “escenario público”?).

Cuando Kartun cantó su panegírico “Show me your monkey”, en el que invita al público a liberar, en plan pastor, su “mono interior”, casi seguro hubo alguna especie de respuesta también a la vera del Paraná. Mientras ellos sonaban, fue buenísimo descubrir los movimientos sensuales y desafiantes de Juana Rozas en el otro escenario, una especie de Tura Satana cuyo vaivén corporal y sonoro, preñado de referencias lacerantes y góticas, fue una hermosa respuesta a tanto santo y tanta seña de “buenas noticias” y “ejércitos celestiales”.

El Festival Bandera está cada vez más lindo, así lo dijo Dárgelos desde el escenario; todo funcionó como debía ser. Y permitió, al menos y es mucho, decir con música algo diferente. La bandera Wiphala con la que se acompaña Mollo es linda rúbrica, tan necesaria, permanece en la retina y acompaña los sonidos. Y mi hija que ya es fan de Divididos.