Ni siquiera los precios que llegaban a 400 mil pesos por la platea preferencial amilanaron al pueblo rockero argentino, que lo entiende como una cita de honor: en solo una tarde, AC/DC agotó las localidades para tres conciertos en el estadio de River Plate. A la fecha originalmente anunciada, el 23 de marzo, se sumaron rápidamente los días 27 y 31, que al caer la tarde ya lucían el cartel de "agotado".

Con Angus Young y Brian Johnson como únicos miembros históricos, el grupo llega al país a 16 años de aquellos conciertos de diciembre de 2009 en el mismo Monumental que hicieron literalmente temblar al barrio. La gira Pwr/Up sirve como presentación de su disco más reciente Power Up, pero se constituye en una cabalgata de grandes himnos de todas sus épocas: el recorrido comienza el próximo miércoles 12 en Melbourne, Australia.