“No es electrónica bailable, es algo más corrido… más deforme”, explica Juan Francisco Raposeiras, más conocido como “Rapo”, al reflexionar sobre el estilo musical que explora en su último trabajo discográfico “Mil Sonidos”, que tendrá su lanzamiento el próximo 14 de noviembre y será presentado el día anterior en el marco de una escucha colectiva en “La Disquería” de La Plata.

Programador y músico particularmente interesado en el cruce entre disciplinas (realizó composiciones para distintos proyectos audiovisuales y el diseño sonoro de una cantidad exorbitante de obras de teatro), Rapo llegó desde Esquel a la ciudad de las diagonales hace dieciocho años para estudiar programación. Al conversar con él salta a la vista que es una persona curiosa. Para alguien que no es “del palo” es difícil seguirle el ritmo: Rapo circula entre beats, códigos binarios y una vida online que recuerda a la de esos personajes obsesionados con los números y la tecnología que tan bien construye el escritor chileno Benjamín Labatut. No es difícil imaginarlo sumergiéndose en las aguas de la deep web (esa zona de internet completamente ajena para los mortales que solo usan la computadora por el Paquete Office y las Redes Sociales), charlando con músicos del lugar más alejado del planeta, compartiendo información, socializando materiales.

El último disco, “Mil Sonidos”, es una continuación de su anterior trabajo, “Lo que escucho también es pensamiento”, lanzado en 2024. Rapo cuenta que el material que inspiró ambos proyectos fue un libro: “Mil Sonidos. Deleuze, Guattari y la música electrónica”, una recopilación de textos de intelectuales y músicos que piensan su práctica a partir de “Mil mesetas”, el libro de los filósofos franceses. En esas páginas, distintos autores intentan conceptualizar, a través de la escritura, cómo unir la práctica musical con la estética conceptual del pensamiento deleuziano. Algunos incluso logran llevarlo a la práctica. A partir de esa lectura, Rapo tomó algunos conceptos y empezó a trabajar desde lo que llama una búsqueda “experimental”: no cerrada ni delimitada, sino más bien una apertura, una forma de aproximarse a las cosas.

La música de “Mil sonidos” se inscribe, dentro de la denominada “música experimental”, en géneros muy específicos. “Hay géneros paraguas que la abrazan, por ejemplo el IDM, que significa Intelligent Dance Music (música inteligente bailable)”, explica el compositor. Ese movimiento, nacido a comienzos de los noventa cuando algunos músicos ingleses empezaron a usar la computadora como secuenciadora de samples, marcó su escucha y su manera de producir. Se trata de una música profundamente rítmica: melodías mínimas, percusiones constantes, polirritmias que suben y bajan sin cesar. “El braindance (otra forma de nombrar al género) es eso: la cabeza bailando todo el tiempo, encontrando cosas de dónde agarrarse. Es muy física, pero no es electrónica en el sentido bailable”, explica el músico. Al buscar en internet (acaso la nave nodriza de todas estas expresiones), es posible encontrar la siguiente definición: “el IDM es un género de música electrónica que se caracteriza por la experimentación y el detalle sonoro, a menudo con texturas y ritmos complejos. Se utiliza para música que está más pensada para ser escuchada en un entorno de escucha en casa que para el baile en la pista”.





Tanto “Lo que escucho también es pensamiento” como este nuevo trabajo funcionan como un “elogio a la lectura del libro”, entendido por Rapo como la posibilidad de acercar y atravesar ambas disciplinas (la música y la literatura). Una de las ideas que más lo entusiasman del nuevo trabajo, cuenta, es la posibilidad de hacer remixes del corte de difusión. Así, un mismo tema circuló entre distintos músicos y productores, que devolvieron ocho versiones completamente transformadas. “Es muy lindo porque siento que es una forma de conversar, de generar un diálogo a través de la música. Yo entrego algo y vuelve completamente modificado. Cada una de estas respuestas me sorprendió”, dice sobre las colaboraciones junto a Mones, FraXu, Mileth, Max Jeringa, Pablo, Oseano y Oreopanax.

Si bien Rapo tiene otros discos bajo la manga, estos últimos trabajos le despertaron las ganas de compartir, de tocar en vivo. “Son ganas de conversar, como con los remixes, pero también poniéndome en un escenario y tocando frente a una audiencia. Antes no lo sentía, y ahora sí”, explica. Todavía no tiene fecha para presentar en vivo el nuevo trabajo, aunque cree que probablemente suceda el año que viene. “Puede ser en cualquier lugar donde haya una fecha linda. Me interesa más con quién toco que el lugar en sí. Pienso más en lo sensible, lo amistoso”, comparte.

Al hablar sobre cómo se toca este tipo de música, Rapo explica que trabaja con máquinas tracker en las que escribe todas las baterías. Además, toca varios sintetizadores y armó un set portátil que incluye una computadora con múltiples pistas de bajos y percusión, y un controlador con teclas. “Toco las melodías principales y me gusta jugar mucho con efectos”, cuenta. Hay un término que lo identifica: “sampler composer”, que sería un compositor con samples (muestras). Una forma de entender la composición como “poner con”, “exponer cosas”. “Samplear” es grabar o reutilizar sonidos para hacer algo nuevo con ellos. “Es tomar algo que ya existe y apropiártelo, deformarlo, recontextualizarlo”, puntualiza el músico, que concibe el sampleo como una forma de reapropiación cultural, o mejor aún, como un “tráfico de sonidos”. Todas las baterías del disco surgen de ese procedimiento: “es todo muy digital, bits, ceros y unos reutilizados para que salga algo musical”.

Con arte de tapa de “El Murki”, Maq en chelos, FraXu en co-producción y mezcla, y Maqueta en el mastering, “Mil sonidos” incluye once tracks propios: “Intro”, “Si trazo una línea siempre está el ritmo”, “Y mientras está nevando”, “Aiken eskel”, “Mirador en una barda del río Chubut”, “Una estética de la multiplicidad”, “Un elogio al sonido”, “La música es mi materia de expresión”, “Los lazos que suscita la música”, “Amen4papa” y “Lo que el cuerpo dicta”. El nuevo disco saldrá el 14 de noviembre, acompañado por una serie de remixes. En total, el trabajo está compuesto por los once tracks mencionados y ocho remixes que dialogan con esas propuestas. Un día antes, el jueves 13, se realizará una escucha abierta del material en “La disquería” (54 n 653 ½, La Plata) a las 19 hs. Será una preescucha íntima y compartida, ya que el álbum se publicará oficialmente esa misma medianoche. “La invitación es abierta: quien quiera ir, bienvenido”, invita Rapo.

El lanzamiento estará a cargo de Color Squad, un netlabel ( un sello discográfico que distribuye su música en formatos digitales) que trabaja principalmente a través de Bandcamp, aunque también distribuirá el material en YouTube, SoundCloud y Spotify.