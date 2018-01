Profesora Asociada de la Universidad de California, San Francisco, egresada de Antropología Social en la UBA y con un doctorado en antropología biológica en la universidad de Oxford, Laura Fejerman analizó el comentario del presidente Mauricio Macri durante el Foro de Davos, donde señaló: "Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica somos todos descendientes de europeos".

Fejerman es además una de las autoras de "Heterogeneidad genética y mixtura en las diferentes regiones de la Argentina", junto con Sergio Avena, Marc Via y otros prestigiosos investigadores, que desentrañaron parte de la compleja raíz genética del país.

-¿Qué opina de la frase del Presidente?

-Es un frase que se que se ha dicho mucho. Casi todos los argentinos la repiten, pero es mentira. La Argentina tiene una importante población mestiza. En términos indígenas, no es representativo el nivel de ancestría, pero hay zonas del país que tienen el mismo nivel de mestizaje que Perú o Bolivia. El noroeste argentino tiene una proporción de ancestría parecida a la de Perú. Argentina tuvo una gran inmigración europea, hay mucha mezcla, pero no es lo mismo que decir que somos todos europeos. El Presidente está ignorando la mitad de la historia porque los conquistadores se encontraron con gente.

-¿Cómo es la composición de la población argentina?

-Hay un nivel de mestizaje altísimo, en el noroeste más del 60 por ciento, mientras que las muestras de la ciudad de Buenos Aires varían desde el centro hacia el Conurbano. Es interesante porque se advierte un problema de clase social asociado a la etnicidad. Hay una cuestión vinculada al racismo, un estancamiento de ciertas clases por su ascendencia.

-Macri intentó justificar una alianza comercial con Europa diciendo que “somos todos europeos”...

-Justificar cualquier acuerdo comercial por una cuestión de raza, es una tontería. ¿Por qué no vas a hacer alianza con quienes no son como vos? Es un comentario de alguien que no lo pensó.

-¿Es un comentario racista?

- No lo creo. Es muy típico argentino. Hemos escuchado ese comentario millones de veces. Inclusive hay ancestría africana entre nosotros. Hablamos de la argentinidad como cultura de la negación de la historia del país, donde ha habido un montón de mestizaje, una historia que incluye la matanza o intento de exterminio de las poblaciones indígenas. Sin embargo, en la calle se ve la diversidad, a simple vista. Es un país súper diverso.

-¿Por qué cree que la sociedad no se reconoce como mestiza?

-Es el sentido común hay una cuestión despectiva con la gente de origen indígena. Es un comentario muy argentino. La data científica demuestra que esto no es así, sino que tiene que ver con una cosa vinculada con las clases sociales, el dinero, porque quizá la gente de origen europeo ha podido progresar económicamente.

-¿Qué demuestra la ciencia?

- Que hay regiones del país donde somos más parecidos a Perú o México que a Francia. Lo que sucede es que en Capital hay mucha clase media descendiente de europeos, y las clases bajas están alejadas del centro. Argentina es heterogénea, decir que somos europeos es negar una parte importante de la sociedad. Es una expresión típica de un argentino medio.

-Además, Macri habló no sólo de la Argentina, sino de Sudamérica.

-Hubo inmigración masiva de europeos, eso es evidente, en toda América. Pero en Perú, por citar un ejemplo, la ancestría indígena es de más del 70 por ciento. Podríamos decir que es una sociedad de ascendencia indígena con influencia europea. En Argentina, es cierto que hay lugares donde esa cuenta te da un 85 por ciento de ancestría europea, pero es sólo en ciertas zonas puntuales. Es importante que un presidente cuando habla, incluya todos los matices de la sociedad.