La Justicia y la Policía Federal Argentina (PFA) trabajan para recuperar un botín de 30.000 dólares en oro e identificar a dos prófugos de la “Banda de los Cowboys”, que asaltó una joyería de la zona de los tribunales porteños y se enfrentó con la policía en varios tiroteos en los que fueron baleados una jueza, un empleado judicial y el único detenido. Los tiroteos tuvieron lugar a las pocas horas de que el Gobierno, especialmente el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzaran la idea de la doctrina Chocobar. “Aún no terminaron de procesarse los rastros y evidencias recolectadas, pero ya hay una línea investigativa firme y estamos buscando a los dos prófugos. Uno de ellos estaba herido en una mano”, dijo un jefe policial. Los peritajes de Gendarmería tampoco concluyeron aún, pero fuentes judiciales anticiparon que será difícil determinar si la jueza María Alejandra D’Agnillo y el empleado del fuero civil Ezequiel Eduardo Allende fueron alcanzados por balas policiales o de los delincuentes. “Las dos armas de los delincuentes son 9 milímetros como las de los policías. Las balas que hirieron a la jueza entraron y salieron, no hay proyectiles a cotejar. Y al empleado, se le extrajo una esquirla y no creo que alcance”, explicó una fuente judicial.