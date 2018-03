El jefe del bloque de diputados nacionales del FPV‑PJ, Agustín Rossi juntó ayer a su tropa en el Encuentro de la Militancia en Rosario, para arengarlos y "fortalecer Unidad Ciudadana en todo el territorio de la provincia de Santa Fe". Y puso como horizonte un deseo colectivo: "Tenemos que presentar nuestros propios candidatos en cada una de las categorías que se disputen en la provincia". Estuvieron presentes en plenario la concejala Norma López, el diputado provincial Leandro Busatto y el concejal Roberto Sukerman.

Durante el encuentro que reunió a militantes de Rosario y de varias localidades cercanas, el dirigente manifestó: "Somos la fuerza política opositora más importante, tenemos el liderazgo político más importante que es el de Cristina Fernández de Kirchner y tenemos una construcción política nueva como Unidad Ciudadana que tenemos que afianzar. Por eso propicio que Unidad Ciudadana, en las próximas elecciones, presente sus propios candidatos en cada una de las categorías que se disputen en la provincia de Santa Fe".

"Nosotros -agregó- vamos a seguir representando aquellos argentinos que están siendo agredidos por las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, vamos a defender nuestras ideas, nuestras convicciones y nuestro proyecto político", aseveró Rossi.

Por su parte, el diputado provincial Leandro Busatto expresó: "En esta etapa en la Argentina hay mucho en disputa, en la provincia de Santa Fe esa disputa está latente, entre una fuerza foránea, profundamente centralista y que quiere un país para pocos y una fuerza local que se desentiende de la cuestión nacional, que hace años que no tiene un proyecto de país, que no discute de cara a la sociedad, que se aísla en sus dirigentes surgidos de la universidad y no resuelve absolutamente nada".

En tanto la concejala Norma López convocó a los presentes a "renovar fuerzas, propuestas, esperanzas. Eso es lo que nos une. Este Encuentro de la Militancia, un espacio construido desde compañeros y compañeras en forma horizontal sirvió para llevarnos desafíos, cuestiones a mejorar y cosas por hacer. Estoy convencida, tras cada encuentro, cuando nos vemos así, juntos, que vamos a volver. Nuestro desafío mayor es hacer de la política en la vida cotidiana una forma de transformación".

A su turno, el concejal Roberto Sukerman aseveró: "Tenemos las mejores expectativas para disputar las batallas que tenemos de cara a 2019. Los invitamos al desafío, a que cada uno desde su lugar siga fortaleciendo el acompañamiento al ciudadano. Tenemos que pensar la manera en como acompañar esos sectores. Para volver a hacer soñar a una población que está acostumbrada a que le mientan, tenemos que hacerles ver que es posible vivir lo que sueñan".

Participaron del plenario referentes del Partido Humanista, del Partido Comunista, del PSOL, del Movimiento Alfonsinista y del Radicalismo Popular, además de organizaciones sociales y sindicales.