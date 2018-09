La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) fue anfitriona de una de las charlas que el reconocido científico y profesor de tecnología educativa de la Universidad de Newcastle, Sugata Mitra, brindó en distintas universidades nacionales, organizadas por la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) y, en esta oportunidad, por la entidad anfitriona ADUNLaM.

En su exposición en el Auditorio Grande de la UNLaM, Mitra explicó que el maestro no debe brindar respuestas elocuentes sino disparar grandes preguntas que señalen cosas interesantes para descubrir. “Esto no era posible antes, incluso con los libros y bibliotecas, pero con internet es posible que el estudiante las resuelva por sí mismo”, resaltó.

Mitra aseguró que el problema es que para poder aplicar este método hay que cambiar todo el sistema educativo y, en este sentido, afirmó que “se está tomando examen a los alumnos sobre habilidades que ya no necesitan como, por ejemplo, la memoria, y esto debería cambiar”.

Para que este nuevo modelo educativo tenga lugar, el especialista propuso algunos pasos para facilitar su viabilidad: “Antes que nada, se debe presentar internet como una materia, después, hay que permitir el uso de internet durante las evaluaciones y eliminar habilidades antiguas del plan de estudios que ya no se requieren”.

“Deberíamos dejar de escribir a mano, de memorizar hechos y largas operaciones matemáticas para poder incorporar nuevas habilidades como la comprensión de información, competencias de búsqueda y habilidades de aprendizaje”, reflexionó.

Agujero en la pared

Tal como recupera el sitio web de la UNLAM, “Mitra es el autor de un llamativo experimento que inició en 1999 al realizar un pequeño agujero en la pared de una zona muy pobre de la India. Allí, instaló una computadora con conexión a internet que quedaba justamente al alcance de los niños del barrio”.

“Los chicos, -continúa el texto- que nunca habían tenido contacto con tecnologías similares, que apenas estaban alfabetizados y que no sabían inglés, comenzaron a inspeccionar esta computadora y, en tan solo unas horas, aprendieron los conceptos básicos para manejarla.

“¿Alguien les enseñó? ¿Un maestro apareció para iluminarlos con su sabiduría?” Al parecer no, pero para corroborar esta hipótesis, Sugata Mitra replicó el experimento en zonas remotas de India, donde nadie podía haber tenido una PC al alcance de la mano. Para su sorpresa, sucedió exactamente lo mismo. Tres años después, con financiamiento del Banco Mundial logró transformar este llamativo experimento en una investigación que tituló “Hole in the wall”, cuyo significado en español es Agujero en la pared”, culmina la presentación del especialista internacional.