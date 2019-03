El Gobierno también dispuso que votarán en forma anticipada a las elecciones los militares afectados a la elección, los argentinos que residan en el extranjero (que podrán hacerlo por correo y no presencialmente en el consulado más cercano) y los presos. Según indicaron en el Gobierno, esto se dispuso por razones logísticas. Los 100 mil militares afectados a la custodia de las urnas no podían votar y ahora lo harán entre siete y doce días antes. Lo mismo se dispone para los presos habilitados para votar, que son unos cuatro mil. Según el Gobierno es por razones logísticas. Desde el PJ cuestionan que no hay motivos para no continuar con el régimen actual, en el que los presos votan el mismo día que el resto de la población y no una semana antes. También disponen un método de votación por correo para argentinos en el exterior: deberán enviar su voto en un sobre sin identificación y un mecanismo de identificación en otro sobre separado. Hay 360 mil argentinos residiendo en otros países. En 2015, votaron unos diez mil. En 2016, el Gobierno de Macri eliminó la obligación de empadronarse previamente y votaron unos catorce mil, según fuentes oficiales. Para los extranjeros solo estará disponible esta opción en las generales, no en las PASO. Todos los votos anticipados serán contabilizados recién en el escrutinio definitivo. El PJ objetó que no podrán fiscalizar ni hacer ningún control de las identidades a la hora de votar.