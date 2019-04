Hay unos cuantos que este fin de semana solo esperan el estreno de Game of Thrones, pero eso sucederá recién el domingo a las 22. ¿Qué otras cosas ofrece el gigantesco universo de las series?







Agents of S.H.I.E.L.D. (Netflix)

Otra fuente de inagotable nerdismo para bancar la espera hasta el estreno de Avengers: Endgame, el próximo 25 de abril. El protagonista –entre varios otros- es el inefable Agente Coulson, a quien se lo puede ver como “rookie” en Capitana Marvel pero aquí ya es un líder hecho y derecho. Quien no está al tanto del Marvel Cinematic Universe probablemente no entienda nada, pero... ¿acaso alguien que no sigue a los productos Marvel se interesaría en esta serie? Del ensamblaje del equipo de agentes y los resabios de Hydra a una línea argumental que los lleva al futuro de una Tierra devastada y la lucha contra especies alienígenas, Agents of S.H.I.E.L.D. es un complemento para abordar cuando se quiera, siempre en busca de guiños y menciones al Nick Fury de Samuel L. Jackson (Para los impacientes: Jackson aparece al final de “0-8-4”, segundo episodio de la primera temporada).





American Horror Story (Fox)

Suele decirse que el género del terror ha agotado todos sus recursos, que todo se volvió previsible hasta el aburrimiento... hasta que llegan cosas como la serie creada por Ryan Murphy, el tipo que tanto puede poner a bailar y cantar a todos con Glee como fruncirlos con cosas como “Asylum”, una segunda temporada por demás inquietante, o la cuarta, “Freak Show”, cuyo nombre lo dice todo. Nada de silencios ominosos rotos por un gato que salta de alguna parte: el terror que propone AHS recorre pasillos mucho más creativos. En sus primeras cuatro temporadas tiene el plus de una Jessica Lange enorme, tanto que tuvieron que llamarla de nuevo para el octavo año. La serie acaba de perder a otro de sus pilares, el actor Evan Peters; pero el anuncio de que la temporada 9 se llamará “1984” y servirá como homenaje a varios clásicos del terror (hola, Stranger Things) no puede sino entusiasmar a los amantes del género.





Band of Brothers (HBO)

Aun al día de hoy es difícil olvidar el impacto que produjo aquella primera media hora de Rescatando al soldado Ryan, que retrataba el desembarco en Normandía de un modo que el cine nunca había hecho, con toda la crudeza de la carnicería que fue. Pero además la peli de Spielberg dio pie a una miniserie en diez partes que, más allá de la pátina patriotera yanqui habitual en esta clase de productos, es un festín para amantes del género bélico. Cuenta con la apreciable ventaja de disponer de tiempo narrativo y recursos visuales para contar el nacimiento y desarrollo de la Easy Company, sus primeros entrenamientos como paracaidistas, las operaciones en una Europa dominada por los nazis, la capitulación japonesa y el fin de la Segunda Guerra. Y dispone de grandes directores (por allí andan el mismo Tom Hanks y David Nutter, luego en Game of Thrones) y un generoso elenco que, cuando se lo ve hoy, casi veinte años después, hace repetir una y otra vez la frase “Eeeeh, ése es el de...”