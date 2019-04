Las elecciones primarias de Santa Fe le arrojaron otro resultado difícil de digerir a Cambiemos: la lista del presidente Mauricio Macri quedó muy lejos de la disputa por la gobernación, que se dirimirá entre el peronismo (la fuerza más votada ayer) y el socialismo. Al cierre de esta edición, con el 40 por ciento de las mesas escrutadas, las listas peronistas del Frente Juntos sumaban el 41 por ciento de los sufragios: la gran mayoría (69 por ciento) elegía a Omar Perotti como candidato a la gobernación, mientras que María Eugenia Bielsa quedaba relegada (con el 30 por ciento). Con Antonio Bonfatti como postulante, el Frente Progresista, que gobierna la provincia, reunía el 33 por ciento de los votos, con su candidato único, el socialista Antonio Bonfatti. En un cómodo tercer puesto se ubicaba Cambiemos, con su postulante, el radical José Corral, cosechando apenas llegaba al 18 por ciento de los sufragios.

La sorpresa fue la gran elección del peronismo santafesino y la consagración de Omar Perotti como el candidato a gobernador de Juntos, en las elecciones del próximo 16 de junio. Anoche, su rival en la interna, María Eugenia Bielsa, esperaba los resultados oficiales para compartir una foto entre ambos con los brazos en victoria, como señal de que a partir de hoy empieza otra campaña. “Todos unidos triunfaremos”, ya había anticipado el título, el líder de Festram, Claudio Leoni, muy cercano a la ex vicegobernadora. Al cierre de los comicios, el presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, y los diputados Roberto Mirabella y Silvina Frana anticipaban una encuesta de mesas testigos que le asignaba al justicialismo una ventaja de “nueve a diez puntos” por arriba del Frente Progresista y de “casi veinte puntos” sobre Cambiemos.

“La diferencia va a ser importante. El gran ganador es el Frente Juntos” porque Perotti y Bielsa han hecho una gran elección”, sintetizó Olivera al sugerir que, si el resultado se repite en la elección general, Santa Fe podría cambiar de signo político en 45 días.

Alrededor de las once la noche, Perotti ratificó el triunfo del peronismo. “La ventaja que logró el Frente Juntos es indescontable. Ganamos las primarias. Hemos sido beneficiados por la mayor cantidad de electores en la provincia”, apuntó. “El triunfo es categórico” y a pesar de la lentitud de la carga del escrutinio oficial “esa tendencia es irreversible a favor” del espacio que integran catorce fuerzas políticas convocadas por el peronismo. También se refirió al acuerdo de unidad con Bielsa: “El compromiso que asumimos al constituir el Frente Juntos y participar en las primarias es que ambos aceptamos las reglas de juego. No me cabe duda” del aporte que hará Bielsa en las elecciones del 16 de junio, “en lo que necesariamente tiene que ser un triunfo” del PJ y “de todos los santafesinos”. “Hay que recuperar Santa Fe”, planteó.

Optimistas y derrotados

Si el peronismo fue la fuerza más votada en las PASO, el candidato con más apoyos fue el ex gobernador socialista Antonio Bonfatti. Así lo anunció el socialismo eufórico sabiendo que si su candidato estaba por debajo de los 30 puntos la situación hubiese sido diferente. Pero con el correr de la noche, el peronismo confirmaba que la sumatoria entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa lo superaban. La intendenta socialista de Rosario, Mónica Fein, resolvió fácil el dilema: “Eso ya nos pasó una vez y después ganamos nosotros”, seguramente recordando la elección de 2007, cuando Hermes Binner se impuso después de que la sumatoria de Rafael Bielsa y Agustín Rossi lo superaran en las primarias. Pasadas las once de la noche, Bonfatti y el gobernador Miguel Lifschitz partieron raudos a Santa Fe. Ya en la capital provincial se mostraron ganadores junto Emilio Jatón, que arrasó como intendente de esa ciudad.

También hizo un esfuerzo por mostrarse optimista el radical Corral, que en la última semana recibió la visita del presidente Mauricio Macri y ayer terminó tercero en las primarias. “Vamos que se puede. Hay muchos santafesinos que recién hoy nos están conociendo”, dijo el candidato a gobernador e intendente santafesino. Corral salió a hablar temprano, cuando estaba escrutado el 11 por ciento de las mesas, sabiendo que ya estaba todo sentenciado. “Estamos muy contentos –se esforzó–. Está naciendo algo nuevo en la provincia, una historia que va a ser futuro. Hoy empieza la campaña que nos va a hacer gobernar la provincia, el 16 de julio”“, dijo antes de que salieran a hablar sus contrincantes, Antonio Bonfatti y Omar Perotti, entre quienes finalmente se dirimirá el nombre del próximo gobernador de Santa Fe.