Omitir para ir al contenido principal
Portada
Soy
Revolviendo el archivo de Ilsa Wolf: porno ¿involuntario? en los kioscos de diarios
“Homoerótico”, la muestra inspirada en una tapa de El Gráfico de 1934
Hasta febrero en la galería Wunsch se puede visitar la muestra “Homoerótico, sensualidad oculta y fantasía posmoderna”. Curada por Ilsa Wolf desde su Archivo Post Transgression.
26 de noviembre de 2025 - 4:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Revista El Gráfico
Revista El Gráfico, enero 1934
(Gentileza -)
El País
Neocolonia… ¿o qué?
Por
Eduardo Dvorkin
Una agencia represiva, sin presupuesto y con recelos en las demás fuerzas
El Gobierno lanzó la nueva fuerza anti-inmigrantes
Por
Raúl Kollmann
Dijo que amenazaron a su exsecretario para que declarara en su contra
Cristina Kirchner cuestionó las irregularidades en la causa de los Cuadernos truchos
Llegaron los primeros Stryker 8X8
Las importaciones libertarias
Economía
La contracara de un consumo popular que no repunta
El aumento de la luz impactó más en los sectores medios
Por
Mara Pedrazzoli
La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas
El dólar oficial apunta al techo
Nuevo mecanismo para exportadores
Dolarizar saldos a favor
En las familias, la irregularidad en el repago trepó al 7,3%.
Balances bancarios afectados por la morosidad
Por
Juan Garriga
Sociedad
Parque Patricios
Inauguran las obras de recuperación del Parque Uriburu
Tras el vuelco de un colectivo que se dirigía a Mar del Plata
Dos muertos y más de 40 heridos en Ruta 2
Ocho presos por el robo al Louvre
Nuevos detenidos
En las primarias y secundarias
Revolución educativa: China impulsa la enseñanza obligatoria de la Inteligencia Artificial en las escuelas
Por
Sebastián Cazón
Deportes
Es por la causa por presunta administración fraudulenta
Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo
Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida
Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad
Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River
De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo
Opinión
River dejó de creer en River
Por
Daniel Guiñazú