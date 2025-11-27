Omitir para ir al contenido principal
Debate por la reforma educativa

Nicolás Trotta aseguró que el Gobierno quiere discutir el futuro de la educación mientras la desfinancia

El exministro sostuvo que Milei busca instalar debates “grandilocuentes” para evitar afrontar la crisis del sistema y denunció el recorte en las escuelas y universidades.

SALÓN DE ESCUELA PRIMARIA VACÍO
SALÓN DE ESCUELA PRIMARIA VACÍO (JUAN VARGAS/NA)

El País

Se trata de Guillermo Federico Rivarola

Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo

Por Luciana Bertoia

Aprobó los pliegos técnicos para venderlas

El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas

La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque

El desencuentro federal

El gobernador de San Fe pide que se giren fondos para su provincia

Pullaro salió a marcar la cancha

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50

El oficial volvió a subir

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC

¿La economía de Milei no está en recesión?

Sociedad

Se distrajo al tomar una curva

Un colectivero atropelló y mató a una mujer que cruzaba por la senda peatonal

"Es para pacientes que tienen la enfermedad"

Todos los detalles de la nueva vacuna del Conicet para tratar el cáncer de piel

Con su naturaleza, arte, talento local y políticas públicas estratégicas

Misiones conquista al cine nacional e internacional

Murieron dos personas

Tragedia en Mar del Plata: se negó a declarar el chofer del micro que volcó en la Ruta 2

Deportes

Opinión

Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas

Por José Luis Lanao

Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)

“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”

Por Marcos González Cezer
FOTO CAB cuba basquet seleccion argentina

El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias

La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar

(FILES) Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto arrives ahead of the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. The emergence of Gabriel Bortoleto, who will race at home on November 8 and 9, 2025, at the Brazilian Grand Prix, and of Argentine Franco Colapinto has given new momentum to Latin America in Formula One. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Se viene la penúltima fecha de la temporada

Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar