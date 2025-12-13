Omitir para ir al contenido principal
Piden sesión especial para definirlas en la Legislatura bonaerense

La disputa por las vicepresidencias en el Senado

Senadores alineados a Cristina y Máximo Kirchner hicieron el pedido a Verónica Magario, luego de la frustrada sesión preparatoria de la semana pasada.

María Belén Robledo
María Belén Robledo
Senado Bonaerense
Senado Bonaerense

La expropiación del punto de vista

Por Sandra Russo
Pobreza, indigencia, situacion de calle

Panorama político

La milanesa libertaria

Por Luis Bruschtein
Marcha a Plaza de Mayo por recortes en discapacidad.

Ordenan al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad

Un fallo y el freno a la impunidad del Gobierno

Por Ayelén Berdiñas

Ley discapacidad

Hizo lugar a un amparo colectivo

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

reinauguración del aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires

Conservación patrimonial

El Colegio Nacional de Buenos Aires reinauguró su Aula Magna

Asumirá un espacio desgastado

Un joven intendente al frente de la UCR: empieza la era Leonel Chiarella

Exigen la libertad de los detenidos

Represión en Mendoza a una marcha contra la megaminería

"Es un gasto brutal”

Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados

Trigo

Favorecido por condiciones climáticas extraordinarias

Hito para la cosecha de trigo

Fabricas Cerraradas

Se incrementa la capacidad ociosa en la industria

La ficción del repunte en V

Por Juan Garriga
Sturzenegger

Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT

Embanderado histórico contra los trabajadores

Por Mara Pedrazzoli

El Ministro salió a defender el proyecto

Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”

Por Vardan Bleyan

En Río Cuarto

Un joven de 19 años irá a juicio por supuesto grooming con amenazas reiteradas

Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana

Por riesgos para la salud

La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre

Dia Hincha de Boca

El calor agobiante no impidió la celebración xeneize

El Día del Hincha de Boca convocó a una multitud en La Bombonera

Costas Dominguez

Gran final gran este sábado por el Clausura 2025

La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero

Por Cristian Dellocchio
Flamengo

El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar

Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao