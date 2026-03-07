Omitir para ir al contenido principal
El nominado al Oscar dijo que no quiere trabajar en esos ámbitos porque "a nadie le interesa"
Timothée Chalamet ninguneó a la ópera y el ballet y referentes artísticos salieron a responderle
07 de marzo de 2026 - 21:32
Timothée Chalamet
French-US actor Timothee Chalamet French-US actor Timothee Chalamet attends the 32nd Annual Actor Awards at the Shrine Auditorium in Los Angeles on March 1, 2026. (Photo by PATRICK T. FALLON / AFP)
(AFP/AFP)
Últimas Noticias
Tres mujeres y un hombre detenidos con 400 dosis de cocaína en Nuevo Alberdi
La policía les metió el perro
El rol de tres directores de escuelas secundarias de Rosario en contextos críticos
Un ejercicio de soberanía pedagógica puesto en el cuerpo
Por
Irina Vega
No Docentes
Medidas de fuerza diagramadas
Pensar el cine para una mayor inclusión
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
Al cumplirse el séptimo día de guerra en Medio Oriente
Trump afirmó que solo aceptará la rendición incondicional de Irán
El lunes habrá una medida de fuerza en la Línea D
Subte: una trabajadora denuncia que fue despedida tras sufrir un acoso por parte de un policía
Por
Santiago Brunetto
La Matanza
En pos de la unidad, Espinoza suma opositores a su gabinete municipal
Los principales contratistas prometen poducir más armas de alta gama
EE.UU. cuadriplica su arsenal bélico
El País
Congreso de los Pueblos del Grupo de La Haya
Líderes políticos y activistas del mundo se reúnen para exigir medidas contra el genocidio en Gaza
Fiesta de la Vendimia
Villarruel le bajó el tono a su disputa con el Gobierno
La CGT solidaria con la UTA y La Fraternidad
Repudio a las represalias de la Casa Rosada
La Matanza
En pos de la unidad, Espinoza suma opositores a su gabinete municipal
Economía
Fragilidad externa y debilidades financieras
¿Y ahora quién paga las cuentas?
Por
Raúl Dellatorre
Volvió a caer la venta insumos básicos
La construcción opera en niveles mínimos
Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión
El Central compra reservas
La producción industrial cayó 3,2 por ciento interanual en enero
Diez de las dieciséis ramas están en crisis
Por
Juan Garriga
Sociedad
Acompañados por Bomberos
Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos pueden ingresaron a sus casas para retirar pertenencias
Por un estudio de cateterismo
Guillermo Coppola recibió el alta médica tras haber permanecido internado
Un hito en la Justicia a pesar del avance negacionista de Milei
Violencia sexual en la dictadura: 174 personas fueron condenadas por esos delitos desde el inicio de los juicios
300 familias debieron ser evacuadas
Derrumbe en Parque Patricios: la Fiscalía “resguardar a vecinos y autorizó tareas de apuntalamiento”
Deportes
Respaldo de Gorosito y dura crítica de Cappa
Messi, Trump y una foto que desató polémica y opiniones divididas en el fútbol
¿De qué se reían Messi y Trump en la Casa Blanca?
Por
Gustavo Veiga
“Es muy difícil solucionarlo tan rápido”, afirmó el piloto argentino
Colapinto largará 16º en el GP de Australia
Para todos los futbolistas de divisiones juveniles
River exigirá registro obligatorio de representantes