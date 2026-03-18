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El País
El juramento militar
Fidelidad a la Constitución
En el 177 aniversario del 25 de Mayo de 1810, oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas prestaron juramento de fidelidad a la Constitución Nacional. Vacilaciones en la Escuela Superior de Guerra.
Por
Horacio Verbitsky
27 de marzo de 2026 - 2:50
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El todas las unidades del país, oficiales, suboficiales y soldados juraron la Constitución.
(Archivo -)
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