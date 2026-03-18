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PortadaEl País

El juramento militar

Fidelidad a la Constitución

En el 177 aniversario del 25 de Mayo de 1810, oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas prestaron juramento de fidelidad a la Constitución Nacional. Vacilaciones en la Escuela Superior de Guerra.

Por Horacio Verbitsky
Aniversario 50 Golpe
El todas las unidades del país, oficiales, suboficiales y soldados juraron la Constitución. (Archivo -)

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