Dolores Fonzi es candidata como directora y actriz protagónica
“Belén” arrasa en las nominaciones de los Premios Platino
La segunda película de la actriz compite en once rubros. Se sitúa a la cabeza de los largometrajes finalistas para los galardones iberoamericanos que se entregarán el 9 de mayo en México. Comparte el podio con la española “Los domingos”, donde Juan Minujín está nominado. “El Eternauta” es la miniserie con mayor presencia y en ese formato compiten pesos pesados como Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia.