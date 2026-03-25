Milei votó contra la memoria de la esclavitud en la ONU
El gobierno de Javier Milei profundizó su giro negacionista al votar contra una resolución de la Naciones Unidas que reconoce la esclavitud como crimen de lesa humanidad y promueve reparaciones. En una fecha de fuerte carga simbólica, la decisión dejó a la Argentina alineada únicamente con Estados Unidos e Israel, y consolidó una política exterior que combina subordinación geopolítica con el rechazo a agendas que cuestionan las deudas históricas del racismo.