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Por primera vez en la historia

Reino Unido: una obispa se convirtió en la primera mujer al mando de la Iglesia anglicana

Sarah Mullally, de 63 años y exenfermera, prestó juramento en la catedral de Canterbury frente al primer ministro Keir Starmer y los príncipes Guillermo y Catalina.

Sarah Mullally Una ex enfermera oncológica fue investida como la primera arzobispa de Canterbury (EFE -)

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