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PortadaBuenos Aires|12

Una universidad propia: Pilar inauguró su nueva sede con más de 6000 estudiantes

Levantado sobre el histórico predio del Instituto Pellegrini, el nuevo edificio celebra un año de la creación de la casa de estudios.

Universidad del Pilar. (Imagen Web)

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