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A 72 días de la Copa

Repechaje al Mundial: cuándo se definen los últimos seis cupos

Luego de la primera tanda de partidos, Italia y Bolivia continuán con el sueño de la clasificación. Día y hora de los duelos finales.

Bolivia's forward #07 Miguel Terceros (2nd L) celebrates with teammates midfielder #18 Juan Godoy (L), midfielder #14 Robson Matheus and forward #10 Ramiro Vaca after scoring a penalty kick during the 2026 FIFA World Cup qualifiers semi-final playoff football match between Bolivia and Suriname at the BBVA Stadium in Guadalupe, Mexico on March 26, 2026. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)
Bolivia Suriname Bolivia's forward #07 Miguel Terceros (2nd L) celebrates with teammates midfielder #18 Juan Godoy (L), midfielder #14 Robson Matheus and forward #10 Ramiro Vaca after scoring a penalty kick during the 2026 FIFA World Cup qualifiers semi-final playoff football match between Bolivia and Suriname at the BBVA Stadium in Guadalupe, Mexico on March 26, 2026. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) (AFP/AFP)

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