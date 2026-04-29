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Buenos Aires|12

Los intendentes en alerta permanente

El peronismo juntó a todas sus tribus para reclamarle alimentos a Pettovello

Aseguran que la situación en los municipios es “catastrófica” y se encontraron con la policía en la entrada del Ministerio de Capital Humano. Reunión con Kicillof en la sede de la FAM

Intendentes de la FAM manifestaron frente a Capital Humano (Gentileza -)

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