Museu da Inconfidência: entre la memoria oficial y las huellas invisibilizadas de la esclavitud en Brasil
En el corazón de Ouro Preto, en el Estado de Minas Gerais, un edificio monumental condensa siglos de historia. Desde la rebelión contra la Corona portuguesa hasta las huellas del trabajo forzado que sostuvo la riqueza colonial. Parte de un proceso de reconfiguración iniciado en el siglo XX, el museo permite hoy revisar esas narrativas y recuperar el lugar de la población afrodescendiente en la historia brasileña.