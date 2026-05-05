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Cultura

Se presenta este miércoles en la Feria del Libro

Exterminio, esclavitud y silenciamiento de los pueblos originarios, un libro de Coetzee escrito a cuatro manos

El Premio Nobel de Literatura y el argentino Fabián Martínez Siccardi denuncian los crímenes de sus ancestros en “Un mal salvaje”.

Silvina Friera
Por Silvina Friera
Coetzee junto a Fabián Martínez Siccardi.
Coetzee junto a Fabián Martínez Siccardi. (Sin Credito)

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