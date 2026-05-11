Un adolescente habría interactuado con el autor del tiroteo en San Cristóbal
Allanaron domicilios del norte salteño en una investigación vinculada al ataque en la escuela en Santa Fe
Se hicieron allanamientos en dos viviendas del departamento San Martín. Un adolescente quedó a disposición de la administración de justicia. Habría mantenido contacto en la web con el adolescente involucrado en el tiroteo en la escuela San Cristóbal, provincia de Santa Fe, hecho en el que fue asesinado un estudiante.