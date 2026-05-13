Securitización racial, control de circulación y la construcción de una ciudad para pocos
El Apartheid porteño
Los operativos de saturación, los desalojos masivos, el perfilamiento racial y la “prioridad porteña” configuran mucho más que medidas aisladas de gestión: consolidan un régimen urbano de segregación de facto donde la circulación, la vivienda y el acceso a derechos quedan atravesados por criterios territoriales, sociales y raciales. El “apartheid porteño” se sostiene mediante violencia institucional, administración diferencial de derechos y una estrategia sistemática de propaganda securitaria desde las propias redes oficiales del Gobierno de la Ciudad.