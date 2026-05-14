Rómulo Gregorio Artieda, Beatriz Carolina Carbonell de Pérez Weiss y Horacio Pérez Weiss, César Amadeo Lugones, Mónica María Candelaria Mignone, Cándido Víctor Ochoa Flores, Stella Maris Quiroga Castro, Ricardo Horacio Veleda
Desde hace más de 37 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web