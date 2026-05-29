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El certamen reemplaza a la Primera D del fútbol argentino
Náutico Hacoaj debuta en el torneo Promocional de la AFA 2026
El torneo tiene dos zonas: una de ocho equipos y otra de nueve, en la que se enfrentan entre sí a dos ruedas.
27 de mayo de 2026 - 22:10
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El plantel presentará algunas novedades.
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