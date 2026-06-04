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Primera jornada en Mendoza
Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas: debates para construir un futuro
La serie de exposiciones bajo el título “Diagnóstico Federal” dibujó un panorama más bien desolador, pero también la convicción de que es posible articular el trabajo abandonado por los libertarios.
Por
Eduardo Fabregat
04 de junio de 2026 - 21:17
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En el congreso participan expertos y funcionarios de todo el país.
CARLA POLICELLA
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