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Economía

Lejos de financiar ocio, refacciones o engrosar el ahorro

El aguinaldo, para pagar deudas

Para el 23% de las familias, el destino del salario complementario será cancelar préstamos. En 2025, era el 9% de los hogares.

Se destinará especialmente tarjetas y financiamiento en cuotas.

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