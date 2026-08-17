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Homo Asiestado

Rodrigo Fresán
Por Rodrigo Fresán
San Asiestado
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“Un calendario incompleto”: una (petro)modernidad periférica

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Repercusiones de los operativos migratorios realizados en Rosario

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La mentira nos mira a los ojos

Por Roberto Samar
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Por Laura Vales

El País

El reclamo por el financiamiento universitario

300 días sin cumplir la ley

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Por Laura Vales
En el Plenario de la Segunda Sección Electoral

Fernando Espinoza: “Tenemos que ir a buscar a los distintos sectores de la sociedad que no son peronistas”

176° aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín

Milei contra los “enemigos internos y externos”

Por Melisa Molina

Economía

“Es insostenible”, señalan economistas desde diversos flancos

Alarma en el establishment por el programa de Caputo y Milei

El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 15 unidades

Suben el riesgo país y el petróleo

El 60% dice que los ingresos le alcanzan hasta el 20 del mes

Una vez más, cayó el poder adquisitivo

Fuerte caída interanual en julio, en un sector estratégico para la economía

Se desplomó más de 4 por ciento la metalurgia

Sociedad

Entre 2023 y 2025 treinta y cinco niños y niñas fueron asesinados por su padre

Víctimas de violencia vicaria exigen ser oídas

Por Soledad Ferrari
Miles de fieles evangélicos marcharon por el centro porteño “Por Jesús”

Multitud religiosa de Plaza de Mayo a Congreso

Para las autoridades, es un fenómeno alimentado por las redes sociales

Mueren cinco jóvenes por circular en contramano en una autopista en Irlanda

El gobierno quiere subastarlo para negocios inmobiliarios

Almagro: postergan la venta del terreno que los vecinos reclaman para un espacio verde

Por Santiago Brunetto

Deportes

Hubo empate en el estadio José Amalfitani por el Grupo A

Liga Profesional: Vélez quiso, pero no pudo contra Defensa y Justicia

El equipo acumulaba tres derrotas consecutivas

Independiente logró en Lanús el triunfo que necesitaba

Por Daniel Guiñazú
Sufrido partido disputado en el Belfius Hockey Arena

Mundial de hockey: Las Leonas consiguieron ante Alemania su primer triunfo por el Grupo B

El gol de la victoria fue a los 37 minutos del segundo tiempo

Atlético Tucumán logró un gran triunfo ante Estudiantes en Río Cuarto