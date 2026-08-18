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El Mundo

Transmitió el ataque en vivo por Facebook

Tiroteo escolar en Filipinas: un adolescente mató a un compañero y se suicidó

Ocurrió en un colegio privado católico, cuando un estudiante de noveno grado ingresó armado con un rifle y una pistola y comenzó a disparar a docentes y alumnos.

Tiroteo escolar en Filipinas Un adolescente mató a un compañero y se suicidó en Filipinas EFE -

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