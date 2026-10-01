El gobierno porteño contra los trabajadores de recolección y barrido
Pablo Moyano: “Hay que estar unidos ante el avance de la derecha”
El gobierno porteño busca modificar mediante un proyecto legislativo el régimen de contratación para evitar el pago de indemnizaciones ante el recambio de concesionarias, un derecho que afecta a 7.000 trabajadores de la higiene urbana. Frente a este panorama, el Sindicato de Camioneros responde con un plan de lucha que incluye asambleas en todas las bases operativas y una masiva movilización convocada para la primera semana de octubre.