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Rosario|12

Festival El Pacto Sensible, quinta edición

Canciones potentes y poéticas

El festival tendrá lugar en Mística y reunirá la música de Marina Fages, Lichi, Prima Limón, junto a la presentación del primer disco solista de Gabo Bocchio.

Festival Gentileza -

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