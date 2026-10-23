Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12

Quebrada de Humahuaca, a 50 años del golpe de Estado

Memorias, territorio y arte en Tumbaya

En octubre de 1976 la represión se ensañó con los habitantes de esta localidad de la Quebrada jujeña. Veinte personas fueron detenidas, siete siguen desaparecidas.

Tumbaya recuerda Gentileza

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Florentino Arias, Enrique Barry, Miryam Susana Coutada y Norma Horizontina Coutada, Jorge Elvio Lescano, José Rolando Scadding

El penal de Villa Las Rosas concentra la mayoría de los contagios

Detectaron 27 casos de tuberculosis en cárceles salteñas

El mapa del delito en el NOA

Salta tiene la segunda tasa de hurtos más alta del país y lidera el NOA en violaciones y trata

Quebrada de Humahuaca, a 50 años del golpe de Estado

Memorias, territorio y arte en Tumbaya

Exclusivo para

Silenzio Stampa

El Gobierno no se anima a confrontar a Trump por el Comité de Descolonización

Superaron en 66 millones todo lo gastado durante 2025

Boom de las ventas puerta a puerta

El freno a la ley de defensa de la soberanía

La orden llegó de la Casa Blanca

El historiador italiano analiza el avance de la ultraderecha global

Steven Forti: “La política se tiene que hacer en las calles”

Por Gustavo Veiga

El País

Silenzio Stampa

El Gobierno no se anima a confrontar a Trump por el Comité de Descolonización

Afectuosos saludos de referentes y nietos recuperados

Estela de Carlotto cumplió 96 y fue homenajeada en redes sociales

Dinero non sancto

José Luis Espert, procesado y embargado por lavado de dinero

Por Irina Hauser
El freno a la ley de defensa de la soberanía

La orden llegó de la Casa Blanca

Economía

Superaron en 66 millones todo lo gastado durante 2025

Boom de las ventas puerta a puerta

Economistas "del palo" del Presidente cuestionan el rumbo

Los liberales le marcan la cancha a Milei

Por Mara Pedrazzoli
Consumo

INDEC también reporta baja

Las empresas podrán financiar despidos recién luego de las elecciones presidenciales

El Gobierno nacional retrasó el uso del FAL

Sociedad

Podría modificar el clima en los cinco continentes

El Niño tendrá una intensidad “sin precedentes”, advierte la Organización Meteorológica Mundial

Motín y toma de rehenes

Alcaidías porteñas: superpoblación y malas condiciones

Frente al recorte presupuestario y la crisis

Legislatura porteña: avanza un proyecto para declarar a las milongas Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad

Por Manuela Tobia
Prevención del cáncer de mama

Octubre Rosa: mamografías y atención a tiempo

Deportes

El italiano logrará el título de la F1 si gana y sus rivales suman poco

Las cuentas de Antonelli para consagrarse en Austin

Por Malva Marani

Un país lleno de pelotudos

Por José Luis Lanao
La relación entre tres de los ídolos populares más grandes del país

Charly, Diego y Messi: una santísima trinidad

Por Alejandro Duchini
Una reflexión del orden intangible ante las masivas bajas de 2026 en los torneos por equipos

Ausencias en el tenis argentino: ¿ya no hay estímulos para representar al país?

Por Pablo Amalfitano