Katie Zacharia y la nueva lógica del poder en la Casa Blanca
Cinco días en la Casa Blanca, una conferencia de prensa para el olvido y una polémica por sus credenciales. El paso de Katie Zacharia por el gobierno de Donald Trump fue tan breve como accidentado. Pero la flamante portavoz reunía dos requisitos fundamentales para triunfar en el universo MAGA: el look de una auténtica trumpista y una lealtad incondicional al presidente. Su fugaz carrera en Washington dejó al descubierto una de las particularidades de la segunda administración Trump: ser fan del jefe parece pesar más que tener un buen CV.