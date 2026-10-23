Violencia digital en las escuelas: reparar, prevenir pero no castigar
Tras la sanción definitiva de la Ley Ema en la provincia de Buenos Aires, el debate por la violencia digital de género entre adolescentes y el uso de inteligencia artificial vuelve al centro de la escena. Frente a la baja de la edad de imputabilidad y la demanda social de castigo, especialistas y familias apuestan por la justicia reparatoria, la educación en entornos virtuales y los espacios de escucha como las únicas vías eficaces para sanar los vínculos escolares y prevenir tragedias.