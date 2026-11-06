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Las12

La derrota de Trump

Al algoritmo se lo quiebra con la acción del pueblo

El martes 3/11, en las elecciones norteamericanas de medio mandato, los demócratas ganaron el control de las dos cámaras, venciendo a los republicanos en estados históricamente conservadores como Texas. Las/los demócratas socialistas, ganaron 8 diputadas/os en la Cámara Baja. Para conocer con mayor profundidad el sentido con que participó el electorado norteamericano, Las12 habló con Jana Silverman, co-presidenta del Comité Internacional de Democratic Socialists of América (DSA), y Profesora Visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de ABC, Sao Bernardo do Campo, Brasil.

De salida: el presidente estadounidense con un pie afuera del poder por sus guerras tóxicas contra los pobres, las personas migrantes, el pueblo iraní, las disidencias sexo genéricas y tantos etcéteras que forman parte de la agenda ultra conservadora. AFP. AFP

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