Al algoritmo se lo quiebra con la acción del pueblo
El martes 3/11, en las elecciones norteamericanas de medio mandato, los demócratas ganaron el control de las dos cámaras, venciendo a los republicanos en estados históricamente conservadores como Texas. Las/los demócratas socialistas, ganaron 8 diputadas/os en la Cámara Baja. Para conocer con mayor profundidad el sentido con que participó el electorado norteamericano, Las12 habló con Jana Silverman, co-presidenta del Comité Internacional de Democratic Socialists of América (DSA), y Profesora Visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de ABC, Sao Bernardo do Campo, Brasil.