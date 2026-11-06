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Crisis en Paraguay: Santiago Peña renunció a la Presidencia y el Senado debate el juicio político
31 min
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MIRÁ
Portada
Rosario|12
La Justicia federal ordenó la prisión preventiva por 180 días
“Junior” Vivas volvió a quedar preso por una estructura narco que extendía sus operaciones entre Rosario, Funes y Casilda.
Lo acusan de organizar y financiar una red de distribución de cocaína. La causa también expuso la participación de un empleado de Aguas Santafesinas.
Junior Vivas, detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
Gentileza
Temas en esta nota:
Rosario
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