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Rosario|12

Lucía Cirmi Obón en Rosario con un tema de agenda urgente

La deuda también tiene rostro de mujer

La economista advierte que la brecha salarial y el retiro de políticas de cuidado empujan a las mujeres a endeudarse para sobrevivir.

Por Luis Bastús
Lucía Cirmi estuvo en Rosario invitada por Norma López. Gentileza -

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