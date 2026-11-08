Un equipo de la Universidad Nacional de Rosario quedó en segundo puesto en el Rally Latinoamericano Innovación
Los celulares en desuso como herramienta de inclusión a personas ciegas
El grupo “Los Apóstoles” desarrolló una propuesta para transformar teléfonos que ya no se utilizan en dispositivos que detectan obstáculos, puertas, escaleras y otros elementos del entorno, y emitir alertas a través de vibraciones y mensajes de voz para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual.