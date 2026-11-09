“Habló una sola vez de los pobres”: la crítica de un diácono al discurso de León XIV

El papa León XIV visita Argentina

El papa León XIV saluda a los fieles desde un automóvil al abandonar una ceremonia frente al Palacio Libertad, en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. El papa León XIV llegó a Argentina procedente de Uruguay, en la segunda etapa de su gira por Sudamérica, donde se reunió con el presidente Javier Milei, cuyas estrictas medidas de austeridad han suscitado críticas por parte de la Iglesia.

EMILIANO LASALVIA. AFP