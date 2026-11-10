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La Mañana

“Fue todo muy providencial”

Habló la pareja que recibió la bendición del Papá León XIV antes de casarse

El video de Juan Tomás Widow y Paloma Arnau con un cartel y el pedido al sumo pontífice rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

papa león Archivo -

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