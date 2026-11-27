África y América Latina frente a la herencia colonial
¿Quién tiene derecho a pensar el mundo?
La reconocida académica y referente del feminismo afrocolombiano Mara Viveros Vigoya reflexiona sobre la necesidad de construir un diálogo intelectual y político directo entre África y América Latina, sin la mediación de Europa ni Estados Unidos. Desde las reparaciones históricas hasta la disputa geopolítica por el litio y los recursos naturales, el texto interpela de lleno los mitos nacionales del Cono Sur que borraron su raíz africana y plantea una pregunta urgente: cómo descolonizar el pensamiento frente al avance de las ultraderechas.