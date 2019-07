"La gente ya sabe quién es el que miente, ya lo corroboró", respondió el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, al ataque lanzando por el mandatario Mauricio Macri en una entrevista a CNN y aseguró que no se va a "involucrar con la agresividad y el maltrato", que plantea la campaña negativa de Juntos por el Cambio.



En un acto con los intendentes del Conurbano, Fernández también se diferenció de la insistencia por parte del círculo rojo para avanzar en una reforma laboral en 2020 —"no cuenten conmigo", sentenció— y pidió que la Justicia investigue la licitación otorgada a Smartmatic para el escrutinio electoral.



Desde un club de barrio de William Morris, en el municipio de Hurligham, Fernández se diferenció del eje de campaña planteado por Cambiemos al sostener que no le presta atención al Presidente porque "siempre dice mentiras", y ofreció su versión sobre la reunión que Macri citó en la entrevista con CNN, durante la cual acusó al precandidato del Frente de Todos de decir falsedades y mentiras.

"Fue un diálogo sobre el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, en el que le dije que el resto del país no tenía por qué pagarle la policía a los porteños. Mientras fui jefe de Gabinete no pudo hacerlo, cuando fue presidente lo hizo y le hizo pagar a toda la Argentina las fuerzas de seguridad de los porteños. Yo quiero vivir en un país federal, Macri parece que no", resumió el precandidato.

"Yo no miento"

"La gente ya sabe quién es el que miente; lo corroboró, no soy yo", concluyó el Fernández, acompañado por los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de San Martín, Gabriel Katopodis.

En el mismo tono, Fernández también condenó los agravios vertidos desde el oficialismo contra el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y los dirigentes gremiales y sostuvo: "Yo, con la agresividad y con el maltrato no me voy a involucrar. Ya tuvimos demasiado maltrato entre nosotros, lo que hay que hacer es unir. Para dividir está Macri".

El precandidato del Frente de Todos coincidió con las respuestas de los gremialistas y rechazó una eventual una reforma laboral, que esta mañana volvió a tomar vuelo entre los empresarios del círculo rojo . "El Gobierno se ha comprometido ha hacer una nueva reforma laboral y nueva reforma previsional, me lo ha dicho el enviado del FMI. Eso es más miseria para los que trabajan y para los jubilados. Conmigo no cuenten. Si quieren un presidente ajustador no me voten a mí", sentenció el ex jefe de Gabinete.



"Vamos a encender la economía"

"Macri nos ha convencido de que tenemos que padecer para ver si un día disfrutamos. Este no es el único camino. Tenemos derecho a vivir en una mejor sociedad, en la que los jubilados no estén obligados a poner de su bolsillo, en la que los trabajadores no sepan cuándo se va a resolver el Impuesto a las Ganancias. Vamos a encender la economía", convocó.

Por otro lado, Fernández compartió la preocupación expresada por los referentes del PJ respecto de las fallas en las pruebas del escrutinio provisorio y pidió que "la Justicia investigue" la licitación otorgada a SmartMatic. "La empresa llegó de un modo absolutamente raro a involucrarse en la elección. SmartMatic está absolutamente desprestigiada porque donde intervino tuvo problemas", resaltó el precandidato.

"Me gustaría que se investigue porque hay quien me dice que sería una devolución de favores por aportes a la campaña de Macri en 2015", lanzó Fernández.