La gobernadora María Eugenia Vidal, quien había estado en silencio durante toda la noche de ayer tras la dura derrota por más de 17 puntos que le propinó Axel Kicillof en las PASO, afirmó que los resultados que arrojaron las urnas representan “un mensaje de los bonaerenses”, pero al mismo tiempo evitó hacer una autocrítica profunda y pidió “más horas para reflexionar".

Vestida de negro y notablemente cansada, la gobernadora intentó borrar los gestos de pesar que se vieron anoche en el búnker de Costa Salguero. Buscó minimizar la derrota alegando que las cifras que arrojó ayer el escrutinio sólo midieron “una definición de candidaturas, no de candidatos”.

“Los que no nos eligieron ayer nos dieron un mensaje. Siempre digo que cuando uno gana una elección no la gana uno sino lo que representa y no es un cheque en blanco. Cuando se pierde sí las pierde uno y tiene que estar para escuchar ese mensaje, lo que dicen las urnas”, manifestó la gobernadora desde la Casa de la Provincia.



Una de las palabras que intentó instalar Vidal y repitió hasta el cansancio fue el verbo “escuchar”, el que usó en todas las conjugaciones posibles. “A los que no nos eligieron quiero decirles que vamos a seguir escuchando en este camino que nos queda por recorrer hasta octubre”, señaló una de las primeras veces en las que usó el latiguillo.

“Reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Los que gobernamos no somos infalibles, podemos equivocarnos”, agregó luego ante la posibilidad de que su sueño de la reelección haya quedado sepultado por Kicillof, candidato a gobernador del Frente de Todos que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional.



Vidal evitó hablar en términos de “transición”, al insistir en que los bonarenses elegirán a “sus próximos gobernantes en octubre”, a pesar de que la diferencia de 17 puntos es para los analistas un resultado imposible de remontar en los próximos dos meses y medio.

También adelantó que habrá medidas “para acompañar a los bonaerenses” en medio de la nueva corrida cambiaria, que intentó atribuir a la victoria de Fernández. "Así como ayer los argentinos y los bonaerenses nos dieron un mensaje que tenemos que escuchar, también hoy el mundo nos dio un mensaje, que tiene que ver con la probabilidad más baja de que Cambiemos siga gobernando y más alta de que gobierne el Frente de Todos", dijo al hablar sobre la suba del dólar.

Sin referirse mucho a la derrota a nivel nacional, aclaró que no cree que el desdoblamiento de elecciones, un reclamo suyo que no fue respondido por al dirigencia de Cambiemos, hubiese cambiado la expresión de los bonaerenses en las urnas. Vidal negó “especulaciones” al respecto y evitó también responder si las elecciones a nivel nacional perjudicaron su performance en la provincia.

“No creo en las estrategias electorales en términos de que una fecha de elección o la definición. Llegaron a hablar de cómo se doblaba la boleta pero siento que el bonaerense se expresa en el cuarto oscuro”, puntualizó la gobernadora, quien dijo que “habló poco” con Macri en las últimas horas.