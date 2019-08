-Es profesor de Derecho Penal en la UBA, ¿tiene en mente alguna reforma al Poder Judicial ?

-Es parte de la hipocresía argentina. Todos dicen que el Poder Judicial no funciona y que la justicia federal anda mal. Todos dicen que la justicia federal cambia su camiseta de acuerdo a quién tiene el poder ¿Si todo eso anda mal, no hay que revisarlo? Si además uno ve que la justicia federal por imposición de Macri cambió una jurisprudencia que nos costó años recuperar en democracia, que es mientras no se pruebe la culpabilidad todos tenemos derecho a estar libres, y la cambiaron con inventos porque supuestamente si se fue funcionario tenían una condición residual de poder. Hay gente que está presa por qué alguien dijo que quiso vender los bienes, pero si alguien quiere vender sus bienes está la inhibición, los embargos ¿Por qué hay que meterlo preso? Todas estas cosas se dijeron en estos años y son atentados al estado de derecho. Cuando digo estas cosas no es que estoy saliendo en defensa de Cristóbal López, Fabián De Sousa, de Cristina Kirchner, de Julio De Vido. Yo salgo en defensa del estado de derecho. Cuando uno mira las causas de Cristina se da cuenta que la han metido con un gran esfuerzo y de un modo muy tirado de los pelos en causas donde el delito central es el lavado de dinero. Ahora para poder sostener el lavado de dinero hay que tener probado un delito precedente, entonces inventan la causa Los Sauces y la causa Hotesur. No deberíamos de una vez por todas decir que la justicia funcione bien. Cuando digo estas cosas no quiero que ningún corrupto, ni alguien que le haya robado el Estado quede en libertad o no sea castigado. Pero no me quedo con esto. Yo no sé si Milagro Sala es inocente o culpable, pero lleva tres años presa y todavía las condenas definitivas no existen. Y eso no es un buen estado de derecho.